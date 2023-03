Cutremur in Romania, in zona seismica Vrancea, resimtit in mai multe orase

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 22 Martie 2023, la ora 06:51:00 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 112km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km E de Brasov, 56km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km…

- In ziua de 20 Martie 2023, la ora 11:42:29 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 138km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 54km N de Buzau, 68km SE de Sfantu-Gheorghe, 76km E…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica, 12 martie, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la 56 kilometri nord-vest de Buzau, 58 de kilometri sud-est de Sfantu-Gheorghe, 58 de kilometri est de Brașov, 66…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 a avut loc duminica seara in județul Covasna, anunța Mediafax. Seismul s-a produs la ora 19.44, la adancimea de 153 kilometri, in zona seismica Vrancea, județul Covasna.Este al treilea cutremur produs duminicaCutremurul s-a produs la 49 km SE de Sfantu-Gheorghe, 53…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61 km E de Brasov, 64 km V de Focsani, 73 km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 64km V de Focsani, 73km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…