- „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km", conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest de Sibiu, 121km nord de Craiova, 137km nord-vest de Pitesti, 161km sud de Cluj-Napoca, 165km est…

- In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km…

- In ziua de 27 Mai 2022, la ora 23:29:12 ora locala a Romaniei , s a produs in BANAT, MEHEDINTI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 15km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 130km V de Craiova, 140km E de Belgrade, 146km E de Zemun, 146km SE de Timisoara, 148km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in zona seismica Vrancea, judetul Prahova, arata informatiile publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a inregistrat la adancimea de 66 de kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 3:58, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 66 de kilometri,…

- In ziua de 22 Mai 2022 la ora 03:58:56 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 66km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km SE de Brasov, 59km N de Ploiesti, 113km NE de Pitesti, 117km N de Bucuresti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs miercuri, la ora locala 18:46, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 140 de kilometri, in apropierea…

- Un cutremur de 2,1 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in Transilvania, Hunedoara, la adancimea de 12km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 125 km SV de Sibiu, 127 km SE de Timisoara, 138 km NV de Craiova, 147 km SE de Arad, 176 km V…