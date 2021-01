Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata vineri in urma unui seism puternic produs in insula indoneziana Sulawesi, au precizat autoritatile, in timp ce echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta gasirii unor supravietuitori,…

- Echipele de salvare cauta supravietuitori printre ruinele cutremurului de ieri din Croatia, cu o magnitudine de 6,4 pe Richter, produs in zona orasului istoric Petrinja. Din primele estimari, cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si alte zeci sunt ranite. Potrivit France Presse, peste 20.000…

- Cel putin 58 de persoane au murit in Turcia si doua in Grecia, peste 900 de oameni fiind raniti, conform celui mai recent bilant al cutremurului produs vineri in Marea Egee, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Echipele de salvare au reusit sa scoata in viata de sub daramaturi…

- Operațiunile de salvare au continuat peste noapte și mai continua, contracronometru, pentru ca autoritațile spun ca sunt șanse de supraviețuire timp de 72 de ore. Peste 100 de oameni au fost scosi pana acum de sub daramaturi.

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia.