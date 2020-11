Cutremur cu magnitudine peste 6 pe insula Mindanao din Filipine

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis s-a aflat sambata in insula Samos, grav afectata de seismul din Marea Egee. A adresat condoleanțe familiilor care și-au pierdut rude in catastrofa de vineri și a prezidat reuniuni cu responsabilii locali. Experții au inceput deja evaluarea pagubelor materiale in special…

- Taifunul Goni a scazut in intensitate dupa ce a atins, duminica, sudul insulei principale din Filipine, unde a ucis patru oameni, potrivit autoritatilor, si a cauzat pene de electricitate si inundatii, relateaza Reuters.

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Un cutremur de magnitudine 4,2 s-a produs in noaptea de joi spre vineri in județul Vaslui. Seismul face parte dintr-o serie de cinci cutremure care au avut loc in Romania in decurs de doar cateva ore.

- Salariile profesorilor, soldaților și angajaților guvernamentali nu vor crește in anul 2021 in Taiwan, din cauza poverii financiare aduse de pandemia de coronavirus, au anunțat sambata autoritațile de la Taipei, potrivit TaiwanNews.com.Decizia a fost luata pe baza unui studiu detaliat al Guvernului…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs luni in Vanuatu, stat insular din Oceanul Pacific, conform Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters.Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, potrivit EMSC, potrivit agerpres.ro. Citește și: Liviu Pleșoianu promoveaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 pe scara Richter a avut loc marti in Filipine si, potrivit autoritatilor locale, a avariat mai multe drumuri si cladiri, intre care un spital si un complex sportiv folosit ca centru de carantina pentru bolnavii de Covid-19, scrie Reuters.Acesta a fost cel…

