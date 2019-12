Cutremur cu magnitudine 3.9 dis de dimineaţă. Alertă de la INFP Cutremure succesive pe insula greceasca Creta. Duminica dimineata, s-a produs un seism de magnitudine aproape 4. In 6 decembrie, in CRETA s-au produs doua cutremure, ambele de suprafața, la adancimea de 10 km. Unul a avut magnitudinea 4,6 pe Richter, al doilea a avut magnitudinea de 4. Cutremurele de suprafața, puternic resimțite, au continuat și astazi. Magnitudinea unui cutremur, produs la 13 km adancime, a fost de 4 pe Richter. Al doilea cutremur s-a produs ls 25 km adancime și a avut magnitudinea de 4,6 pe Richter. In Marea Egee, s-a mai produs un cutremur la ora 21, cu magnitudinea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

