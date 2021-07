Curtea de Apel Timișoara a pronunțat, astazi, sentința in dosarul de trafic de droguri in care au fost trimiși in judecata liderului interlop Lucian Boncu și alți 11 inculpați. CAT i-a achitat pe toți inculpații de savarșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, dar i-a gasit vinovați de savarșirea celorlalte infracțiuni de care au […] Articolul Curtea de Apel Timișoara, sentința mai blanda pentru liderul interlop Lucian Boncu in dosarul traficului de cocaina. Pentru ce infracțiune a fost achitat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .