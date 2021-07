Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare pot fi considerate valabile.CEC a aprobat raportul final privind rezultatele scrutinului si urmeaza sa-l trimita la CC pentru validarea alegerilor.Curtea Constitutionala are la dispozitie cinci zile lucratoare pentru validarea alegerilor parlamentare anticipate.

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean) a castigat scrutinul legislativ din Republica Moldova, obtinand majoritate in Parlament, conform rezultatelor anuntate dupa numararea a 99% din buletinele de vot, informeaza site-ul Unimedia.info. Conform rezultatelor anuntate de Comisia…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 50% din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie: Partidul Acțiune și Solidaritate - 47,04 %Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor…

- Pregatirile pentru alegerile parlamentare anticipate de duminica, 11 iulie, in Republica Moldova au intrat in linie dreapta, vineri fiind ultima zi in care candidatii isi mai pot face campanie electorala, relateaza mass-media de peste Prut. Comisia Electorala Centrala de la Chisinau le-a reamintit candidatilor…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate, in Parlament ar accede Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) si Partidul Politic Sor, transmite IPN.

- Rusia remarca "tentative" in crestere din partea SUA si UE de a exercita influenta asupra conducerii Republicii Moldova si a Comisiei Electorale Centrale de la Chisinau, in contextul alegerilor pentru Parlamentul republicii, preconizate pentru 11 iulie, a declarat astazi

- Deputatul socialist, Bogdan Țirdea crede ca avocatul Boris Lupașcu, numit vineri in funcția de magistrat constituțional, a decis sa se retraga astazi „nu din proprie voința”. Țirdea afirma ca situația de la Curtea Constituționala este controlata de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau,…

- Soluțiile pentru depașirea diferendelor politice trebuie identificate in cadrul Constituției R. Moldova. Este mesajul președintei Comisiei Europene, dupa votul de vineri din Parlament, cind majoritatea legislativ PSRM – Șor a revocat-o din funcție pe Domnica Manole și a numit un magistrat nou la Curtea…