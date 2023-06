Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, sambata seara, acoperisul unui hotel-restaurant din localitatea Mandra, judetul Brasov, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Persoanele care se aflau in cladire au reusit sa iasa, informeaza News.ro.Potrivit ISU Brasov, un incendiu a izbucnit la hotelul-restaurant…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata pentru cea mai mare parte a tarii, de sambata pana duminica dimineata. A fost emisa o avertizare cod portocaliu in judetele Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt si in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Dambovita si Prahova.Potrivit…

- Meteorologul de serviciu ANM a explicat, in exclusivitate la Realitatea PLUS, unde vor avea loc fenomenele extreme anunțate pentru urmatoarele ore.„Nu toata țara se afla sub influența manifestarilor de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Este vorba de zona Banatului, cea mai mare parte a Crișanei,…

- Culturile de porumb și grau de toamna se dezvolta așa cum trebuie la nivelul județului Maramureș. Potrivit ANM, la data de 26 mai, in cultura graului de toamna, rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100 cm prezinta valori satisfacatoare, apropiate de optim și optime, in Maramureș, Crișana și Oltenia,…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoanele fizice din Regiunea Centru. Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, de miercuri, de la ora 10.00, se pot inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice persoanele fizice din Regiunea Centru, relateaza News.ro. Potrivit AFM, inscrierea va fi posibila…

- Baile Sarate din Ocna Mureș au fost inaugurate pentru public in cursul zilei de ieri, 13 mai 2023. Inca de la ora deschiderii, oamenii au luat „cu asalt” noul complex balnear, aceștia au stat la coada pentru a intra in posesia biletelor. Au venit turiști din mai multe județe ale Transilvaniei, din Alba,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ce vizeaza zone din opt judete, precum si o avertizare de intensificari ale vantului si precipitatii mixte, valabila in intreaga tara, incepand de sambata dimineata. Conform prognozei de specialitate,…

