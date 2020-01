Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a anuntat ca incepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor ȋn programul destinat studenților care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2020, minimum doua luni. Pentru persoanele…

- Centrul de Carte Fischer International și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu British Council Romania, Eurognosi și Biblioteca Metropolitana București lanseaza un concurs de lectura in limba engleza: Fischer International Reading Race. Concursul Fischer International…

- Muncitorii din afara spatiului european – solutia crizei fortei locale de munca si in 2020 N. Dumitrescu Lipsa fortei de munca in Romania ramane in actualitate si in anul abia inceput. Confirmarea vine atat de la agentiile de ocupare a fortei de munca de la nivel judetean, inclusiv din Prahova, …

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 16 decembrie. Sunt vacante 359 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Persoanele care au absolvit opt sau zece clase, dar și cele cu studii medii, sunt cele mai cautate de catre angajatorii salajeni. Prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj angajatorii din mediul privat ofera in aceasta perioada, 186 de joburi in mai multe domenii…

- La nivelul judetului Brasov sunt disponibile 493 de locuri de munca, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt pentru agenti securitate, 17, lucratori bucatarie, 7, bucatari, 8, manipulant marfuri, 12, ajutor bucatar, 10. Brasovenii mai pot gasi locuri de…

- In primele 9 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 3100 persoane, dintre care 1338 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1414 au peste 45 de ani, 729 au varsta…

- In noiembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula citeva programe de formare profesionala gratuite pentru 84 de persoane. Conform ANOFM, 28 de persoane se vor califica in meseria de frizer. Cite 14 suceveni vor urma cursuri de formare profesionala in urmatoarele meserii: agent…