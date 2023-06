Cursuri de formare a OFITERILOR/SUBOFITERILOR in activitate. Va puteti inscrie pentru 53 de locuri la cursul de formare a OFITERILOR in activitate dupa cum urmeaza: 15 locuri la Centrul de pregatire a cadrelor militare in domeniul educatiei fizice si sportului in armata, Bucuresti; 38 de locuri la Scoala de instruire pentru ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor deschide 140 de programe de formare profesionala la care vor participa peste 2.000 de persoane. Cele mai multe cursuri vor incepe in Bucuresti. Urmeaza judetele Dambovita, Brasov si Satu Mare. In judetul Bacau agentia judeteana va demara trei…

- „Predarea in sine trebuie sa fie apreciata in primul rand de cei din Guvern”, spune Roger Crisp, cercetator și profesor de filosofie morala la Oxford, pentru site-ul de educație Școala 9. Publicația a intrebat trei specialiști de la prestigioasa universitate britanica ce decizii ar putea sa ia autoritațile…

- Retailerul de moda Primark va deschide al doilea magazin din Romania, in luna iunie.Cel de-al doilea magazin Primark din Romania, retailer de moda, va fi deschis in Bucuresti, in aceasta vara, la doar sase luni de la intrarea marcii pe piata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Noul magazin…

- Aproximativ 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in instituțiile de formare a agenților de poliție și subofițerilor, potrivit unui comunicat al MAI. Pentru formarea agenților de poliție, au fost scoase la concurs 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina și 300 la…

- Aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in instituțiile de formare a agenților de poliție și subofițerilor ale Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de inscriere pot fi transmise incepand de joi, 20 aprilie.

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, miecuri, ca aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in institutiile de formare a agentilor de politie si subofiterilor ale Ministerului Afacerilor Interne, anunța news.ro.Cererile de inscriere pot fi transmise incepand de maine, 20 aprilie. Fii…

- O adolescenta in varsta de 13 ani, care, luni, a plecat de la domiciliul sau, din Sectorul 5 al Capitalei, spre scoala, dar nu a mai ajuns la destinatie, este cautata de politisti. Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor in acest caz.Politia Capitalei a fost sesizata, luni, dupa ce o adolescenta…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava, prin Centrul de Formare profesionala, a demarat in luna februarie 9 cursuri de calificare pentru meserii cautate pe piața muncii, in timp ce alte patru sunt gata de a fi incepute in urmatoarea perioada.Specializarile nu sunt alese ...