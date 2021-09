Stiri pe aceeasi tema

- Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul Ilfov, cu 6,91 la mie, Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 6,27, Horezu, județul Valcea, cu 6,23, și Voluntari, județul Ilfov, cu 6,09,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…

- Directia Nationala Anticoruptie organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Stirbei Voda, nr.79 81, sector 1, Bucuresti, concurs pentru promovarea in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, dupa cum urmeaza: 6 posturi…

- A șasea ediție din seria colocviilor „Lanțul generațiilor”, cu titlul „Cuvant rostit, cuvant pastrat. Cultura orala in Romania” va avea loc in perioada 10-12 septembrie, in județul Valcea. Evenimentul este organizat de catre Institutul de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plopsor” al Academiei…

- Blocul Național Sindical (BNS) propune dublarea deducerii personale de baza, de la 350 de lei la 700 de lei, pentru salariile aflate sub și la nivelul salariului minim pe economie, astfel incat salariul minim sa poata fi majorat la 1.530 lei net, informeaza Agerpres, care citeaza un comunicat al organizației…

- „Romania salbatica”, amplu proiect documentar semnat de Dan Dinu si Cosmin Dumitrache, premiat de publicul editiei de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), va fi lansat in cinematografele din tara pe 17 septembrie, potrivit news.ro. Cu trei zile inainte de lansare,…

- In total, 59.48% din personalul medical aflat in contact cu pacienții – medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri – din unitațile sanitare cu paturi din sistemul public este vaccinat impotriva COVID-19, 58.08% cu schema completa și 1.4% cu prima doza. 1.79% nu au declarat statusul vaccinal.…