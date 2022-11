CURS MAKEUP / MACHIAJ PROFESIONAL, ÎN BUZĂU Nu rata inscrierea! Conditii excelente de studiu – curs acreditat Machiajul ne schimba starea de spirit! Ne ofera incredere in noi si o stare de bine atunci cȃnd suntem admirate la tot pasul, schimba in bine relationarea cu ceilalti si ne creste stima de sine ! Daca iti place sa te joci cu pensule si … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

