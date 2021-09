Cupa României | Ripensia – Dinamo 0-1. Alb-roșii s-au calificat în optimi. Conflict între galerii, după meci (Video) Dinamo s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins echipa de liga secunda Ripensia Timisoara cu scorul de 1-0, joi, in deplasare. Gazdele au avut prima ocazie a meciului in minutul 5. Ernest a ratat insa. Oaspeții au replicat in minutul 12, prin Moldoveanu, cand șutul acestuia a izbit de bara transversala. Dinamo a marcat unicul gol al meciului in minutul 36. Matei a inscris cu o lovitura de cap, din centrarea lui Sorescu. Dupa pauza, Eșanu și-a salvat echipa de la golul egalizator. In minutul 62, Vidașan l-a pus la ijcnercare pe portarul alb-roșilor, cu o lovitura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

