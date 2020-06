​Cupa României: Programul semifinalelor - Când va avea loc derbiul FCSB vs Dinamo ​O echipa din play-off si trei din play-out au ramas în cursa pentru câstigarea Cupei României, editia 2019-2020. Miercuri si joi vor avea loc partidele din prima mansa a semifinalelor. Returul este programat peste doua saptamâni. Meciurile vor fi în direct la Digisport, Look TV și Telekom Sport.

Miercuri, 24 iunie, ora 20:00

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CSM Politehnica Iasi



Sepsi si-a depasit deja cea mai buna performanta în competitie, sfert de finala în sezonul trecut. În 2019 a fost eliminata de campioana CFR Cluj.



