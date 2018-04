Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a facut un pas mare spre finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 5-1 (3-1), joi seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in prima mansa...

- Universitatea Craiova intalnește astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botoșani, meciul contand pentru prima manșa a semifinalelor Cupei Romaniei. Victoria este singura varianta acceptata de intreaga suflare alb-albastra pentru acest duel cu moldovenii și pare ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi programul partidelor tur din semifinalele Cupei Romaniei. Astfel, echipa noastra, Universitatea Craiova, va juca primul meci cu FC Botoșani pe 19 aprilie 2018, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Cupa Romaniei, ...

- Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate pentru 1 martie. "Amanat din cauza prelungirii codului portocaliu de temperaturi…