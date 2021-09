Stiri pe aceeasi tema

- Filip Jianu a pierdut meciul jucat sâmbata cu Joao Sousa, într-un duel contând pentru întâlnirea dintre România și Portugalia din Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Portughezul s-a impus, scor 6-3, 7-5, dupa o ora si 26 de minute. Partida a avut loc la Cluj-Napoca,…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a meciurilor întâlnirii dintre România si Portugalia, din cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis. Prima confruntare va fi cea dintre Filip Jianu și Joao Sousa. Întâlnirea va avea loc în Sala Sporturilor "Horia Demian"…

- Marius Copil, Filip Jianu, Nicholas David Ionel, Horia Tecau si Nicolae Frunza, impreuna cu Dan Alexandru Tomescu si Alexandru Coman, sunt in echipa Romaniei pentru meciul de Cupa Davis cu Portugalia de la Cluj Napoca, in vreme ce Gabriel Trifu este capitan nejucator.Partida va avea loc in Sala Sporturilor…

