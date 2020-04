Stiri pe aceeasi tema

- Realizatoarea de televiziune Ellen DeGeneres, una dintre cele mai populare figuri din industria americana, a starnit un val de critici dupa ce a comparat autoizolarea din vila ei de milioane de dolari cu inchisoarea.DeGeneres, al carei show TV este suspendat timp de trei saptamani in urma…

- DeGeneres, al carei show TV este suspendat timp de trei saptamani in urma masurilor dictate de autoritati, a prezentat miercuri din casa ei din California un program filmat de sotia sa, Portia De Rossi. „Un lucru pe care l-am aflat din carantina este ca e ca in inchisoare, asta este", a spus DeGeneres,…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- Ucraina a raspuns favorabil prin Twitter ofertei de ajutor a miliardarului american Elon Musk, directorul-executiv al Tesla Inc, care propusese in aceasta saptamana sa doneze aparate de ventilat mecanic indispensabile in lupta impotriva coronavirusului tuturor celor care au nevoie de ele, potrivit Reuters…

- Jucatorii echipei de fotbal Montevideo City Torque au fost plasati in carantina, dupa ce fostul senator Pedro Bordaberry, consilier extern al clubului, a fost testat pozitiv la virusul Covid-19, relateaza EFE.Bordaberry, fost ministru al turismului (2003-2005) si candidat prezidential in 2009…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a anuntat joi plasarea in carantina a capitalei Manila, unde adunarile mari sunt acum interzise si scolile inchise timp de o luna pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza AFP, DPA si Reuters. Intr-o alocutiune televizata, Rodrigo Duterte…

- Masuri dure in Italia pentru cei care nu respecta regulile de carantina. Cei care au febra, tuse si alte simptome asociate Covid-19 si pleaca de acasa risca sa fie acuzati de crima cu intentie, iar pedeapsa este de la unu la sase ani de inchisoare. Daca au infectat persoane in varsta,cele mai vulnerabile…