Stiri pe aceeasi tema

- Trei metri distanța intre o umbrela și cealalta, apoi “bariere” din plexiglas. Nu numai atat: acces eșalonat și igienizare tehnologica a zonelor comune. Iata cum ar putea arata vacanța italienilor, la mare, la soare, la plaja, in aceasta...

- Pandemia de coronavirus l-a prins pe Razvan Lucescu în Arabia Saudita, acolo unde se afla momentan în autoizolare. Antrenorul român a precizat cum se simte în aceste momente și cu se se aseamana perioada pe care o traiește în prezent.Tehnician al celor de la Al-Hilal,…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite cantarețe din țara noastra. Frumoasa interpreta le-a dat fanilor o veste proasta, aceea ca, din cauza pandemiei de coronavirus este nevoita sa iși anuleze nunta. Dupa acest anunț a urmat un altul, planurile artistei fiind date complet peste cap.

- Monica Anisie, minstrul Educației, a afirmat marți seara ca nu va ezita sa solicite prelungirea vacanței elevilor dupa Paște in contextul epidemiei de #coronavirus. „Suntem inca sub incidența decretului prin care toate cursurile, inclusiv cele din mediul universitar, sunt suspendate. Daca este necesar,…

- Ana Maria și Alex sunt doi tineri din Mangalia. El a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Ea inca așteapta rezultatul testului Covid-19. Cei doi au fost plecați in vacanța, iar la intoarcerea in țara s-au izolat. Dupa cateva zile, Alex s-a simțit foarte rau și a mers la spital. Virusul s-a confirmat.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat ca epidemia de coronavirus a escaladat si a ajuns la nivelul de pandemie. Anuntul a creat panica si ingrijorare nu doar pentru cetatenii obisnuiti, ci si pentru bogatii lumii.Potrivit The Guardian, cei mai bogati oameni ai planetei se pregatesc…

- Cu 75 de euro pe noapte,prețul unei cazari modeste in Europa, puteți sta in Filipine intr-un miniresortaflat pe malul marii, langa o plaja cu nisip alb și plina de palmieri!Cu peste 7.000 de insule,Filipine e țara unde va puteți permite o vacanța exotica sau o luna de mierememorabila, daca visați sa…

- Istoria Isopan in Romania incepe in 2006, an in care italienii de la Manni Group deschid prima fabrica din Europa Centrala si de Est, langa Bucuresti, in localitatea Popesti Leordeni. Insa, marca si produsele Isopan erau deja cunoscute jucatorilor din...