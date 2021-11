Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește marți și va ajunge la 10 grade miercuri in Capitala, potrivit prognozei speciale pentru București publicata de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de marți dimineața pana miercuri la ora 8.00, vremea se va raci accentuat, astfel incat temperatura maxima va fi…

- Vineri, temperaturile vor fi in creștere ușoara in majoritatea regiunilor. Cerul se va innora treptat in cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor lipsi nici precipitațiile. Va ploua in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Maramureșului, Transilvaniei și izolat in…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in extremitatea de sud-est. La munte vor fi precipitatii mixte. „In cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in sud…

- Vremea se racește accentuat luni și marți in București, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa luni de ANM. Conform ANM, pana marți seara, la ora 20.00, vremea se va raci accentuat. Cerul...

- Sunt vești cat se poate de bune, venite de la meteorologi, referitoare la prognoza pentru urmatoarele zile, in ceea ce privește vremea din Capitala. Se anunța temperaturi foarte placute, mai ridicate decat cele așteptate pentru a doua parte a primei saptamani din noiembrie, luna cunoscuta popular drept…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sudul Banatului, unde rafalele pot depasi 55...60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa intre 14 si 20 de grade, cele mai ridicate fiind in extremitatea de nord-vest a tarii. Dimineata, pe alocuri in…

- Meteorologii anunța ca in București urmeaza o perioada cu vreme capricioasa. Daca joi este vremea frumoasa, vineri seara ar putea sa apara aversele și intensificarile vantului, potrivit Mediafax. Pana sambata dimineața, vremea va fi schimbatoare la București. Prognoza speciala este…

- Temperaturile sunt in coborare in toata țara, iar in București și vor ajunge la 11 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala. Meteorologii anunța ploi slabe și vant. De miercuri pana joi dimineața, vremea va fi racoroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, exceptand orele dupa-amiezii…