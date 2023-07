Cum te poți relaxa în zona Sighișoarei Zona Sighișoarei abunda in posibilitați de relaxare și activitați pentru toate gusturile. Moștenirea culturala a sașilor a fost readusa la viața de mai mulți oameni intreprinzatori, mandri de locul in care traiesc. Astfel, iata ce nu trebuie sa ratezi, daca te afli in zona pentru mai multe zile: Ia la pas Colinele Transilvaniei și descopera satele sasești ascunse intre dealuri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

