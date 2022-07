Stiri pe aceeasi tema

- Festivalului Medieval al Castelului Huniade revine la Timișoara cu cea de a patra ediție Astfel, in perioada 22 – 24 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul orașului, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reinvia timp de cateva zile, atmosfera Evului Mediu.…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care din acest an este pompier la Detașamentul 1 de Pompieri din Timișoara, va participa saptamana viitoare la o importanta competiție de arte marțiale, la WUKF World Karate Championships 2022, care are loc la Fort Lauderdale, in Florida, Statele Unite. Ediția de anul…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…

- La Școala Gimnaziala Cornu Luncii s-a desfașurat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului turneul de rugby tag Scutul Bucovinei Cornu Luncii ediția a VIII-a. Turneul face parte din proiectul județean Minirugby pentru implemenmtat de Fundația Te Aud Romania și susținut de Federația Romana de Rugby…

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- Inregistrarile din dosarul DNA in care iordanianul ”Mimo” Mueen Al Shawish a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce i-a oferit arhitectului din Giroc 90.000 euro pentru a obține mai multe documente scot la iveala mecanismele folosite de mafia imobiliara pentru a controla ce se intampla in comuna de…