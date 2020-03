Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca poluarea a crescut, saptamana trecuta, in Capitala din cauza CET-urilor din București. In replica, ministrul Virgil Popescu neaga acuzațiile, dar este contrazis de Firea, cea care i-a transmis sa nu mai dezinformeze populația Capitalei și sa spuna adevarul.Iata…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa sambata la lansarea campaniei "Romania planteaza pentru maine", care are loc in Parcul Natural Vacaresti, potrivit Agerpres.Citește și: Avocatul Sorinei Pintea dupa eliberarea clientei sale - Este foarte posibil ca aceasta sa…

- Mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile a fost emis de magistrati ai Judecatoriei sectorului 1. Magistratii au admis cererea de arestare preventiva a patronului firmei. Faptele au fost sarvarsite in 2019. Firma respectiv avea un contract semnat pentru a colecta si elimina deseurile din parcurile…

- A fost de asemenea dispus un sechestru de 6 milioane de lei, potrivit unui comunicat al politistilor bucuresteni, citat de Agerpres. Sunt efectuate cercetari cu privire la activitatea desfasurata de doua societati comerciale si mai multe persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat si…

- Gabrila Firea a anunțat ca va depune un proiect de anulare a taxei Oxigen. „Renunț la vinieta antipoluare pentru ca trebuie sa ii ascult pe toți bucureștenii. Probabil nu am fost foarte bine pregatiți cu toții”, a declarat marți, Gabriela Firea.„Sunt intru totul de acord cu cei care nu susțin introducerea…

- Specialiștii in domeniul imobiliar spun ca, in 2020, prețul locuințelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Cluj-Napoca este orașul din Romania cu cele mai scumpe locuințe, urmat de București, Timișoara și Iași.In…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica a luat primele masuri de reducere a poluarii dupa intalnirea cu ministrul Mediului, Costel Alexe. In Iași vor fi amenajate rampe de spalare a vehiculelor la intrarile in oraș, vor fi amenajate noi spații verzi și se va continua modernizarea transportului public.…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.…