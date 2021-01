Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi și durere in satul Micleușeni, raionul Strașeni. Polițistul de frontiera care acum doua zile și-a pierdut viața in teribilul accident de pe traseul Chișinau-Hancești a fost petrecut pe ultimul drum.

- Vulpița și Viorel Stegaru au petrecut in noaptea de Revelion, o trecere dintre ani mult mai diferita pentru ei din toate punctele de vedere. Daca pana acum erau acasa la Blagești, iata ca de data aceasta s-au distrat in compania nașilor viitorului lor copil!

- Saveta Bogdan nu a lipsit de la Star Matinal nici in prima zi a anului 2021. Fiind o buna prietena a Antenei Stars, interpreta de muzica populara a facut show alaturi de Dima Trofim intr-un duet al generațiilor, apoi s-a destainuit in direct. Vedeta a facut marturisiri incitante despre viața sa amoroasa,…

- O clujeanca a vazut cu ochii ei distrugerile cauzate de Statul Islamic, traind ororile razboiului din Siria si Irak. S-a casatorit cu un luptator ISIS, alaturi de care a trait intr-o tabara de jihadi.

- Damian Draghici a cantat pe unele dintre cele mai importante scene ale muzicii internaționale, ridicand sali intregi de fiecare data! Dar puțina lume știe despre viața personala și cu cate femei s-a afișat celebrul cantareț.

- Vanusa Santos Flores era internata de mai bine de doi ani la azil. Potrivit presei braziliene, cauza decesului ar fi legata de o insuficiența respiratorie. Vanusa Santos Flores a fost o artista celebra, cu peste 20 de discuri lansate de-a lungul carierei sale și cu mai mult de 3 milioane de…

- „ Mariuca a trait intr-un orfelinat din Alba Iulia in primii ei ani de viața. Acolo l-a cunoscut pe Claudiu, prietenul ei cel mai vechi și cel mai bun, fratele ei, caci așa i-a ramas in suflet Claudiu. Inainte de-a intra la școala, in 1980, Mariuca a fost adoptata prin decret prezidențial de o familie…