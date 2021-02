Cum se simte mama lui Mihai Mitoșeru, după operația pe creier Camelia Mitoșeru, mama cunoscutului prezentator TV, a fost internata de urgența saptamana trecuta, fiind diagnosticata cu meningiom (tumora benigna localizata la nivelul meningelui cerebral), afecțiune care ii putea pune viața in pericol. Camelia Mitoșeru se afla inca sub supravegherea medicilor, dupa dificila operație pe creier prin care a trecut la inceputul lunii februarie. Medicii planuiau sa o externeze pe mama lui Mihai Mitoșeru, dar lucrurile au luat o alta intorsatura. Medcii au decis sa o mai țina internata cateva zile din cauza complicațiilor pe care le-a suferit in timpul intervenției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Camelia Mitoșeru a ajuns pe patul de spital in urma unei tumori cerebrale care a trebuit extirpata de urgența. Mama lui Mihai Mitoșeru ar fi trebuit sa fie externata astazi, dar din cauza unor complicații a ajuns direct pe patul de la terapie intensiva. In ce stare se afla actrița.

- Recent, in mediul online, Mihai Mitoșeru a dezvaluit cu ce boala se confrunta mama lui, actrița Camelia Mitoșeru. „Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia sa fie operata azi (avand o tumora benigna – meningiom), dar din lipsa de sange operația trebuie amanata!”, a scris Mihai Mitoșeru pe Facebook.…

