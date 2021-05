Cum se scrie corect: cearceaf sau cearșaf? Ce spun normele lingvistice despre termenul cu care denumim corect asternuturile? Ei bine, atat cearceaf, cat și cearșaf sunt corecte și acceptate. Potrivit Dictionarului Orotografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii Romane (DOOM), cearceaf și cearșaf sunt acceptate Totuși, daca sunteți foarte scrupuloși, puteți folosi mai degraba cearșaf, aceasta fiind o forma recomandata de lingviști. Cearceaf este doar o varianta tolerata a cuvantului. Proveniența cuvantului cearșaf Cuvantul cearșaf vin din limba turca, adica de la „carsaf” sau „carcaf”. Cuvantul se refera la un obiect de rufarie fabricat din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

