Cum se pregatesc cabinetele stomatologice pentru redeschidere si ce spun medicii despre majorarea tarifelor

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. Reguli de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in spațiile special destinate 1. Prin activitatea…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) propune, in draftul de recomandari referitoare la reluarea activitații de catre cabinetele stomatologice, ca pacienții peste 65 de ani sau care au boli cronice sa fie tratați la inceputul programului, iar aparatele de cafea sau apa sa fie dezinstalate.…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) propune, in draftul de recomandari referitoare la reluarea activitații de catre cabinetele stomatologice, ca pacienții peste 65 de ani sau care au boli cronice sa fie tratați la inceputul programului, iar aparatele de cafea sau apa sa fie dezinstalate.CONSULTAȚI…

- Dupa data de 15 mai, odata cu incetarea starii de urgența, sunt pregatite mai multe masuri de relaxare a restricțiilor impuse de autoritați. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca pana saptamana viitoare va stabili impreuna cu Guvernul ce vor putea și ce nu vor putea sa faca romanii dupa data…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca pana saptamana viitoare va stabili impreuna cu Guvernul ce vor putea și ce nu vor putea sa faca romanii dupa data de 15 mai. Conform unor surse politice, in ședința conducerii PNL de marți seara, premierul Ludovic Orban le-a spus liderilor PNL cateva…

- Cabinetele stomatologice private din țara iși continua activitatea, deși in Ordonanța militara numarul 2 scrie negru pe alb ca urgențele medicale se trateaza in secțiile UPU din spitale. Doar unde nu sunt asemenea secții, autoritațile locale pot solicita serviciile unui cabinet stomatologic privat care…

- El a fost intrebat daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare pentru Bucuresti, raspunsul sau fiind ca nu, insa a subliniat ca ministerul va trebui sa isi dea un acord cu privire la acest proiect."Nu, in acest moment in Bucuresti este un studiu, in pregatire, intre 'Matei Bals'…

- Libertatea a intrat in posesia unor discuții ingrijoratoare intre medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, acolo unde este internat primul pacient cu coronavirus din Romania.Un doctor epidemiolog aflat in legatura cu colegi ai sai din spital a transmis ziarului…