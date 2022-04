Stiri pe aceeasi tema

- O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, a declarat marți primarul orașului asediat pentru televiziunea ucraineana. Pe langa gropile comune descoperite in satele Manhush și Vinohradne, „vedem ca mai exista inca una”, a spus Vadim Boichenko, anunța CNN. Noi imagini din satelit…

- Sviatoslav Palamar, comandantul adjunct al regimentului Azov, o grupare de extrema dreapta integrata Garzii Nationale a Ucrainei, a descris pentru BBC situatia soldatilor si civililor blocati in otelaria Azovstal, ultima reduta a rezistentei ucrainene in Mariupol.

- Vadim Boichenko, primarul orasului ucrainean asediat Mariupol, a declarat, joi, ca autobuzele care trebuiau sa inceapa sa evacueze cetatenii din oras dupa-amiaza nu au sosit inca. El a mai subliniat ca nu exista nicio posibilitate de evacuare a civililor din complexul siderurgic Azovstal joi, deoarece…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord preliminar in vederea deschiderii unui cordon umanitar pentru evacuarea femeilor, copiilor și batranilor din Mariupol, a anuțat miercuri vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk citata de Reuters. „Avand in vedere catastrofa umanitara din Mariupol, astazi ne vom…

- Rusia a dat marti un nou ultimatum fortelor ucrainene care continua sa opuna rezistenta in orasul-port asediat Mariupol, mai ales in otelaria Azovstal, cerandu-le sa depuna armele pana marti la pranz in schimbul promisiunii de a fi lasati in viata, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Primarul Kievului, fostul mare boxer Vitali Klitschko, 50 de ani, a transmis un mesaj de incurajare populației, dupa ce Rusia a invadat Ucraina și a bombardat inclusiv capitala țarii, informeaza DigiSport. „Situația de la Kiev este deocamdata sub control, dar desigur ca oamenii sunt speriați. Suntem…

- Medicul Paul Ichim a analizat perioada in care oamenii s-a luptat cu pandemia și a constatat ca in sistemul sanitar nu s-a schimbat absolut nimic. In plus, medicul atrage atenția asupra perioadei urmatoare in care oamenii vor fi nevoiți sa coabiteze cu virusul. Concluzia medicului Paul Ichim este…

- De cateva luni bune, ploile abundente și alunecarile de teren au cauzat mari probleme, dar și morți, in regiuni și zone intinse din Brazilia. Cel puțin 34 de persoane au murit dupa ce ploi abundente au lovit Petropolis, un oraș din regiunea muntoasa a statului brazilian Rio de Janeiro, a anunțat guvernul…