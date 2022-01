Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Vedeta l-a cunoscut pe Marian Corcheș cu care la scurt timp s-a și mutat impreuna. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Antena Stars, despre noua relație.

- Andreea Balan se lanseaza in afaceri și este nerabdatoare sa lanseze cele doua business-uri pe care le are in plan. Artista și-a organizat deja urmatoarele vacanțe, iar fiicele sale așteapta cu mare nerabdare. Abia ce s-a intors din Dubai, unde a stat 7 zile, caci Andreea Balan deja a planificat alte…

- Anamaria Ferentz traiește o frumoasa poveste de iubire departe de Romania. Vedeta are o relație de șapte luni cu un american, iar aceștia locuiesc acum la ferma barbatului, dupa decizia pe care au luat-o impreuna.

- Roxana Buzoiu și Sendo traiesc o adevarata poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor și se gandesc la marele eveniment. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca de Craciun va merge in Franța la socrii ei.

- Laurette se simte implinita in afaceri, dar și pe plan sentimental. Vedeta și-a deschis un bussines de care este foarte mandra, iar iubitul ei a susținut-o din toate punctele de vedere. In exclusivitate la Antena Stars, Laurette a oferit primele declarații despre afacerea de succes pe care o deține.