Cum se folosesc corect fiolele pentru ten, unele din cele mai in voga produse de skincare Diana Baicu, specialist in industria de frumusețe profesionala, ne expica in ce mod pot fi acestea folosite pentru a obține un efect wow, rapid și vizibil. Le alegem in funcție de condiția de moment a pielii, nu de tipul de ten ”Daca vrem sa obținem un efect WOW intr-un timp foarte scurt, cele mai potrivite sunt fiolele. Acestea conțin ingrediente active concentrate, concepute incat sa targeteze exact nevoile pielii noastre. Important de știut este ca, intotdeauna cand folosim fiole, ne bazam pe condiția…