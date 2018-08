Stiri pe aceeasi tema

- Mii de nicaraguani au demonstrat miercuri la Managua pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega si eliberarea opozantilor incarcerati de la inceputul crizei politice din aceasta tara, relateaza AFP. "Libertate pentru detinutii nostri politici!" si "Sa plece!", au scandat manifestantii,…

- Peste 3.000 de persoane au manifestat, sambata seara, in municipiul Baia Mare. Acestia s-au strans initial in Piata Revolutiei, unde timp de aproape o ora au discutat aprins situatia creata de actuala guvernare, dar si despre coruptia din administratia locala si faptul ca mii de persoane din oras au…

- Treizeci de oameni au murit in cele 675 de accidente rutiere produse in Chisinau de la inceputul anului curent. Numarul ranitilor depaseste 800 de persoane. Desi numarul total al accidentelor este intr-o usoara scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand au avut loc 734 de accidente,…

- Cancerul pulmonar a ajuns principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul colorectal, asta in tara noastra. La nivel mondial, cancerul pulmonar cauzeaza cel mai mare numar…

- Problema depopularii tarilor europene nu este noua sub soare. Dovada este articolul aparut intr-un numar din 1921 al revistei Lamura, una dintre publicatiile Fundatiei Culturale Principele Carol:

- PROGRAMUL Targului de Fete de pe Muntele Gaina 2018, cea mai mare sarbatoare populara in aer liber din Romania, organizata in perioada 21-23 iulie. Evenimentul este organizat atat in comuna Avram Iancu, localitatea de la poalele Muntelui Gaina, cat si pe un platou de pe munte, aflat la o altitudine…

- Vești triste vin, din nou, din sfera muzicii folclorice. Maria Butaciu, indragita artista de muzica populara a murit aseara, la varsta de 78 de ani, la spitalul Floreasca din Capitala, acolo unde era internata de la inceputul lunii mai, in urma unui acccident vascular cerebral. Maria Butaciu, recunoscuta…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca la mitingul de protest de sambata vor fi prezenți intre 400.000 și 600.000 de oameni, de trei-patru ori mai mult decat estimasera inițial organizatorii.”Prezența la mitingul de maine (sambata - n.r.)…