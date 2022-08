Stiri pe aceeasi tema

- Cum scapi definitiv de buruienile din gradina? Uneori, cand vine vorba de gradina personala, simțim ca nu caștigam razboiul impotriva buruienilor. Dar, spun specialiștii, nu este totul pierdut. In afara de soluțiile chimice, deja existente, mai exista și altele, naturale. Daca vrei sa știi cum scapi…

- Iata de ce ar trebui sa scapi imediat de plantele cu spini din casa. Ce efect negativ au asupra ta. Florile cu spini precum trandafirii sau cactușii sunt de obicei pe placul multora, motiv pentru care le poți vedea peste tot, insa puțini știu ca aceste plante au o semnificație care nu este una pozitiva.…

- A sosit sezonul estival, insa in același timp și insectele și-au facut simțita prezența, mai ales furnicile, care sunt cu adevarat deranjant, indiferent ca vorbim despre cele din casa sau din gradina. Ei bine, noi iți sarim in ajutor! Iata cum poți scapa de ele cu bicarbonat de sodiu. Este un truc la…

- Insectele care iți distrug mușcatele de la geam sunt musculițele albe. Daca te-ai confruntat și tu cu ele, știi ca plantele atacate nu vor mai inflori la fel de mult, astfel ca este bine sa știi cum sa procedezi. Sunt doua specii de musculițe albe la mușcate: Trialeurodes vaporariorum, musculița alba…

- Odata cu vara apar și insectele, iar acestea reușesc sa se ne dea mari baiat de cap. V-ați intrebat cum am putea scapa de țanțari? Ei bine, poți sa folosești aceste plante și nu vei mai avea nicio problema cu insectele din casa ta.

- Insectele ce ajung sa fie „musafiri” nedoriți in casa sunt o problema cu care foarte mulți se confrunta, cel puțin o data in viața. Cu toate ca rafturile magazinelor și site-urile de specialitate nu duc lipsa de produse ce promit efecte incredibile, dar care ar putea fi toxice pentru animalele de companie…

- Toate gospodinele iși doresc o curațenie ca in reviste in special in bucatarie și baie, cele mai importante incaperi dintr-o locuința. De cele mai multe ori aici se regasește mizeria pe obiectele cele mai folosite. Desigur ca unul din lucrurile utile din bucatarie este hota, care extrage toți aburii…

- Bicarbonatul de sodiu este unul dintre alimentele minune care nu trebuie sa lipseasca din casa nimanui! Ei bine, știm cu toții ca este util in numeroase probleme, insa puțini sunt cei care foloseau acest produs pentru a scapa de mucegaiul din casa. Este trucul util tuturor, mai ales in aceasta perioada…