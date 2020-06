Stiri pe aceeasi tema

- Respectarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, precum și purtarea maștilor sint principalele recomandari ale specialiștilor, pentru prevenirea riscului de infectare cu noul coronavirus. Totodata, aceștia menționeaza ca masca trebuie purtata doar in spațiile inchise, in transportul public…

- Adina Lacatușu, reporter al emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, a stat de vorba cu make-up artistul Paulina Buldumea pentru a afla mai multe despre cum se pot machia femeile, in perioada in care trebuie sa poarte masca de protecție, pentru a preveni infecția cu coronavirus.

- Insa disconfortul resimtit atunci cand transpiri pe sub masca pare sa fie cea mai mica problema. Specialiștii atrag atentia ca exista situații in care organismul se poate deshidrata. Concret, purtarea maștii poate impiedica aerul rece sa ajunga in plamani, ceea ce poate determina dificultați in respirație,…

- Ziarul Unirea De ce nu trebuie sa purtam masca de protecție mai mult de patru ore. Explicația specialiștilor Mai este o saptamana pana la ridicarea starii de urgența și instituirea, in locul ei, a starii de alerta. Utilizarea maștilor in spațiile publice va deveni o regula obligatorie, esențiala, pentru…

- Mare atentie cum si cat purtati manusile atunci cand mergeti in spatii publice! Medicii ne avertizeaza ca nu trebuie sa le purtam toata ziua, ci doar pentru activitați punctuale, atunci cand mergem la cumparaturi sau intram in contact cu suprafete posibil contaminate.

- Trebuie sau nu sa purtam masca de protecție odata ce numarul cazurilor de coronavirus crește alarmant pe zi ce trece? In timp ce unele state isi obliga cetatenii sa le puna pe fata, autoritatile de la noi nu au o pozitie comuna.

- Medicul Vasile Astarastoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din Romania și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, prezinta argumentele pro si contra ale purtarii mastilor de protectie. Concluzia acestuia este ca purtarea corecta a mastilor si igiena…

- Organizația Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma pentru intreaga polulație cu privire la obligativitatea de a purta maști de protecție. Reprezentanții OMS spun ca aceste maști nu sunt soluția miracol impotriva coronavirusului, ele fiind eficiente doar atunci cand se respecta toata masurile…