- Candidat la Primaria Sectorului 2, Neculai Onțanu, considera ca Romania se afla intr-o perioada de criza extrema, iar acum trebuie aplicate masuri urgente de catre autoritați.”Suntem intr-o perioada de criza avansata. Ca sa nu spun extrema, pentru ca se poate și mai rau. Putem spune ca pe…

- SURVIVOR ROMANIA 17 MARTIE LIVE VIDEO ONLINE KANAL D. Momente de panica la Survivor Romania, in ediția de luni seara, la Kanal D. Stresul și oboseala și-au spus cuvantul, iar Elena Ionescu, din echipa Faimoșilor, a ajuns la spital, dupa ce a leșinat in fața tuturor. Citeste intreaga stire: Elena Ionescu…

- Anamaria Prodan a declarat ca a mers peste tot și ca a avut grija, dar a și condamnat panica instaurata in Romania. „Viața in Dubai e normala, orașul e liniștit, lumea merge pe strada normal, la plaja, nu exista isteria din Romania. Noi mereu avem chestia cu panica asta. Cred ca așa se naște…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS critica partidul liberal, dupa ce Florin Cițu și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. „Domnul Cițu era ieri hotarat sa-și asume mandatul de prim-ministru. Știu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine și ce jocuri face? Țara are nevoie de…

- Panica generalizata cauzata de extinderea rapida a infectarilor cu coronavirus lovește și in spitale. Dupa ce un prim medic a fost diagnosticat in București, acum, pe surse, apare informația ca patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș. Vom reveni cu detalii.Citește și: BREAKING…

- Premierul Ludovic Orban cere celor care comunica pe tema epidemiei de coronavirus, sa nu genereze panica si sa transmita informatii corecte ale autoritatilor. "M-aș bucura foarte mult ca toți cei care comunica pe tema asta sa furnizeze informații corecte, care sa nu genereze panica. (..) Stim foarte…

- Lipsa de maști și de alte echipamente de protecție impotriva coronavirusului, dar și panica sunt principalele probleme ridicate de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a OMS, la Geneva. Pe langa penuria de echipamente de protecție impotriva…

- 2020 marcheaza începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XXI. Va fi un an plin cu provocari, iar oamenii care au pe mâna cele mai mari sume de bani știu acest lucru. Hai sa vezi cu ce probleme se vor confrunta în noul an. 2020 va fi marcat, fara doar și poate,…