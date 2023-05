Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Ramnicu-Sarat a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenintat cu moartea mai multe persoane pe Facebook. Barbatul era suparat ca fratele sau nu a fost invitat la o petrecere unde erau așteptați mai mulți interpreți cunoscuți de manele, informeaza Agerpres.Ramniceanul…

- Lionel Richie, Katy Perry si Take That vor face parte din line-up-ul eclectic al concertului prilejuit de incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc luna viitoare, eveniment promovat de organizatori ca o sansa de a celebra un nou capitol in istoria Marii Britanii.

- Lionel Richie, Katy Perry si Take That vor face parte din line-up-ul eclectic al concertului prilejuit de incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc luna viitoare, eveniment promovat de organizatori ca o sansa de a celebra un nou capitol in istoria Marii Britanii, informeaza Reuters si…

- Cum a incalcat Kate Middleton protocolul regal la apariția de Paști In fiecare an, Familia Regala din Marea Britanie petrece Paștele la Windsor și participa la slujba de la Capela Sf. George. Anul acesta a fost prima Sarbatoare Pascala de la trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a II-a. Regele Charles…

- Odata cu venirea lunii martie, primavara este la noi și este momentul ideal pentru a planta flori și plante cu care sa impodobim gradina, dar și pentru a avea la dispoziție multe produse gustoase de sezon cu care sa pregatim rețete delicioase. Sa aflam mai jos ce sa plantam in martie in gradina. Ce…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a acordat printului Edward, cel mai tanar dintre fratii lui, titlul de Duce de Edinburgh, care a fost detinut pana anul trecut de tatal lor, printul Philip, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, citat de Reuters și

- Prințul William și Kate Middleton, prima apariție pe Red Carpet dupa moartea reginei Prințul William și Kate Middleton sunt susținatori ai industriei britanice de film, astfel ca nu au lipsit nici anul acesta de la ceremonia de decernare a Premiilor BAFTA. A fost prima apariție pe covorul roșu a celor…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a facut o vizita surpriza in Marea Britanie, s-a intalnit miercuri, 8 februarie, cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, potrivit news.ro. Se pare ca este pentru prima data cand monarhul Marii Britanii se intalneste…