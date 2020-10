Cum s-a triplat numărul școlilor intrate în scenariul roșu, la o lună de la începerea cursurilor Pe 14 octombrie, la o luna de la inceputul cursurilor pentru elevi in noul an școlar, sunt 789 de unitați de invațamant in Scenariul 3 sau roșu, potrivit Ministerului Educației. Asta inseamna de trei ori mai multe fața de cate erau pe 14 septembrie, potrivit unei analize Edupedu.ro. De remarcat, insa, o diferența notabila in […] The post Cum s-a triplat numarul școlilor intrate in scenariul roșu, la o luna de la inceperea cursurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

