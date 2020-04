Cum s-a transformat Donatella Versace de-a lungul anilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a transformat Nicole Kidman in ultimii 30 de ani Imaginea lui Nicole Kidman s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Cu toate ca ea sustine ca nu a apelat vreodata la chirurgia estetica, imaginile surprinse de-a lungul anilor par sa o contrazica. Trasaturile ei sunt complet diferite fata de inceputurile…

- ​Ford România a anunțat vineri retragerea companiei din Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), motivând existența unor neînțelegeri pe tema unor anumite aspecte semnalate de-a lungul anilor de companie. La început de 2017 se retragea din APIA și Automobile…

- Fostul mare international italian Paolo Maldini, aflat pe lista neagra la AC Milan, unde urmeaza sa fie dat afara din conducerea clubului pe care l-a slujit 100%, a fost infectat cu noul coronavirus, la fel ca si fiul sau Daniel. Maldini este sub tratament si sustine ca lupta cu noul virus este una…

- Donatella Versace și fiica ei Allegra au donat 200.000 de euro Spitalului San Raffaele din Milano, pentru a ajuta instituția in lupta cu pandemia COVID-19, transmite publicația Elle.Versace, in varsta de 67 de ani, și fiica ei de 33 de ani au anunțat ca banii vor merge la departamentul de…

- Istoricul Marius Oprea a explicat, pe Facebook, ca nu ii este frica de coronavirus pentru ca „in anii de cautari ai poporului pierdut m-am obișnuit demult cu chipul morții”. El a precizat ca isteria mediatica care s-a creat este „un dans al morții care-și falfaie straiele pe langa noi”.Redam…

- Ion Stefan a primit, marti, aviz negativ pentru functia de ministru al Dezvoltarii din partea comisiilor de specialitate din Parlament, informeaza stiripesurse.ro. S-au inregistrat 20 de voturi "pentru" respingere, opt "impotriva" si sase abtineri. La ieșirea din comisie, Stefan a rabufnit, spunand…

- Marioara-Artemis Gatej a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului l-a numit pe Alexandru Mihai Cacoveanu in functia de comisar…

- Cel putin o persoana a decedat in urma demontarii acoperisului unui complex sportiv din Sankt Petersburg. In imaginile filmate de publicatia Fontanka, se vede cum constructia se prabuseste, iar un muncitor nu reuseste sa se salveze.