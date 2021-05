Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit la Digi24 despre programul Rabla Plus pentru masinile electrice. Potrivit acestuia, niciun dosar nu a fost aprobat pana acum si exista in continuare dosare neaprobate depuse inca din 2020. Motivul pentru acest blocaj, spune ministrul, este birocratia care…

- Ministrul Mediului a afirmat ca sunt depuse “cateva mii” de dosare pentru achizitionarea de autoturisme noi prin programul Rabla sau Rabla Clasic, insa a constatat ca programul merge foarte greu, intrucat sistemul este “foarte birocratic”. “Am avut si astazi discutii cu conducerea AFM-ului (Administratia…

- Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a spus declarat ca se așteapta ca peste 60.000 de cetațeni sa acceseze programele guvernamentale „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, dupa ce aceastea s-au deschis, luni, pentru persoane fizice și persoane juridice. Ministrul mai spune ca exista un interes deosebit pentru…

- Bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus, va finanța din nou programul Rabla, care va incepe in 26 aprilie. Bugetul este dublu pentru masinile electrice fata de 2020. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat ca in programul Rabla…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat in sedinta de Guvern de miercuri si este vorba despre zile in ceea ce priveste lansarea programului "Rabla" din acest an, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "In sedinta de Guvern din aceasta…

Sumele difera in funcție de autoturismul pe care vrei sa-l cumperi: clasic, cu motor pe benzina sau motorina sau electric/hibrid. Ministrul promite ca cele doua programe ce vor fi lansate in 2021 prin Administratia Fondului…