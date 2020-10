Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Bals” din Capitala spune ca cei mai mulți copii fac forme ușoare de COVID-19, dar ca, in momentul in care apare respirația grea, parinții trebuie sa sune la 112.

- Anamaria Prodan reușește sa se mențina mereu in forma, insa astazi a marturisit și care e secretul pentru un astfel de corp. Vedeta s-a declarat o mare iubitoare de mancare, insa cand vine vorba de kilogramele in plus imediat ia atitudine!

- Cunoscutul actor și vedeta de reality-showuri a reușit sa se mențina in forma de la debutul lui in showbiz-ul autohton. Vladimir Draghia a facut mereu sport și s-a intreținut foarte bine, avand o condiție fizica de invidiat. Zilele trecute el a publicat pe rețelele de socializare un mesaj interesant…

- Loredana Groza arata extraordinar de bine pentru varsta pe care o are. Din acest motiv, in presa au existat speculații cum ca ar fi apelat la operațiile estetice. Artista neaga vehement acest lucru și dezvaluie, in schimb, care sunt secretele ei pentru frumusețe.

- Cristina Ciobanașu a dezvaluit secretul siluetei sale. Actrița este o fire extrem de energica și activa, iar acum, l-a inițiat și pe iubitul sau in sportul ei preferat. Vlad Gherman nu prea ii seamnana din acest punct de vedere și pare ca s-a lasat greu induplecat.

- Gruparea ar fi actionat incepand cu anul 2011.Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au trimis in judecata in judecata patru jandarmi pe care ii acuza de constituirea unui grup infractional organizat, camata, complicitate la camata, delapidare in forma continuata si complicitate la delapidare in…

- Exista multe greșeli gramaticale in limba romana, iar una dintre ele este și folosirea formei voiam sau vroiam. Vezi cum se scrie corect și care este explicația gramaticala.Cum se spune corect: “eu vroiam” sau “eu voiam”? Forma "vroiam" este auzita frecvent impreuna și cu forma "voiam", așa ca iata…