Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile lucreaza la un pachet de masuri fiscale pe domeniul muncii, ca urmare a coronavirusului, ce urmeaza sa fie adoptat în ședința de Guvern. HotNews.ro a obținut un draft, dar menționam ca la aceasta ora înca se fac modificari pe document. Document modificari fiscale (DRAFT)Știre…

- Guvernul trebuie sa vina cu masuri concrete pentru sprijinirea angajatorilor, in contextul in care o buna parte din firme au probleme de desfașurare a activitații, din cauza pandemiei, iar cea mai așteptata este cea a scutirilor de taxe. Daca firmele nu vor primi sprijin real, din orice fond de rezerva…

- Autoritațile au dispus inchiderea tuturor instituțiilor din raion și sistarea transportului public. Incepand de astazi, o parte din salariații din Orhei iși vor desfașura activitatea la distanța, fara a se deplasa la sediul instituției.

- Masuri asiguratorii in valoare de aproximativ 10 miliarde de lei emise de Fisc in cauze aflate in cercetare penala vor fi ridicate in 6 martie din cauza ca statul nu a reusit sa corecteze la timp o prevedere legala declarata neconstituționala, scrie Hotnews.ro.Pe 21 ianuarie Curtea Constitutionala a…

- Bancherii aflați la vârful marilor jucatori naționali stau pregatiți pentru situația în care Statul va decide sa modifice sau chiar sa renunțe la programul Prima Casa, adaptându-și produsele proprii pentru a-l putea înlocui pe cel guvernamental. ” Încercam de câțiva…

- Vin vești bune pentru localnicii din zona de nord a județului Buzau. Șoseaua care leaga comunele Vintila Voda, Sarulești și Bisoca va fi reabilitat, incepand din aceasta primavara. Aproximativ 68 de milioane de lei vor costa lucrarile, bani alocați de Guvern, prin Programul Național de Dezvoltare Locala.…

- Autoritațile din Alba au pornit o ancheta extinsa cu privire la explozia produsa marți la Pianu de Jos, in care o persoana și-a pierdut viața și o alta a fost ranita. Potrivit prefectului de Alba, Nicolae Albu, zona a fost izolata și in prezent se verifica daca acolo mai exista și alte proiectile care…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii: ”Nu exista bani pe care ni-i da Statul. Statul inseamna un sistem care colecteaza fonduri din taxele și impozitele celor care muncesc și le administreaza. Problema este sa le administreze bine, nu sa le iroseasca, sa le canalizeze cu adevarat spre cei care…