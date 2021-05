Stiri pe aceeasi tema

- Velaria este un showroom care a luat naștere din dorința de a ajuta clienții in redecorarea locuinței, cu produse și servicii de inalta calitate. Magazinul are o gama variata de produse și accesorii care pot transforma casa in caminul mult dorit, care prinde un contur frumos și util. Draperii, perdele,…

- Primaria Aghires - aghiresu.ro -PRIMARIA ȘI CONSILIUL LOCAL AGHIREȘU.Localitatea Aghiresu Fabrici nr. 86Telefon: 0264 358 001Fax: 0264 357 252Email: [email protected]: [email protected]

- Pictorul Fericit este un brand cunoscut atat la nivel local cat si la nivel national. Magazinul online are in portofoliul sau peste 300 de modele de picturi pe numere destinate publicului larg, mai exact catre copii si adulti. Brandul a atras aprecierea si simpatia publicului sau tinta inca de la inceput,…

- Bielda este o companie care se focuseaza in special pe profesionalism si calitate pe care sa o furnizeze clientilor. Utilajele industriale pe care le produce constituie un mare ajutor in domeniile in care se folosesc, iar calitatea lor trebuie sa fie la un nivel inalt. Munca eficienta si personalul…

- Oficiul Poștal 1 este amplasat pe Regele Ferdinand. Adresa: Cluj, Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr. 33 cod postal oficiu:400750Persoana de contact: Pop AnaOrar: L-V: 08:00-19:00 S: 09:00-13:00 Program mesagerie: L-V: 08:00-19:00; S:09:00-13:00Localitati in servire: Cluj-Napoca0264/432 222;…

- Oficiul Poștal 6 este amplasat in Zorilor. Adresa: Cluj, Cluj-Napoca, Str. Pasteur, nr. 56-60 cod postal oficiu:400810Persoana de contact: Nagy DanielOrar: L-V: 08:00-19:00Localitati in servire: Cluj-Napoca0264/592 2710264/592 [email protected]

- Mesajele sunt primite de la adrese de e-mail din afara tarii, iar atacatorii incearca sa extraga de la utilizatori informatiile cardurilor bancare, potrivit comunicatului CERT-RO."Cum functioneaza acest atac: Mesajul vine de la o adresa fara nicio legatura cu BCR, de pe domenii diverse (.com, .fr) (...).…

- Echipa Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a primit in ultimele zile notificari cu privire la o serie de mesaje de tip phishing care tintesc clientii BCR, se mentioneaza intr-un comunicat postat vineri pe Facebook de CERT-RO. Mesajele sunt primite de la adrese…