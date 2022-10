Nu cred ca e om sa nu fi mancat, in fel și chip, fasole. Chiar și prinții, beizadelele, regii, alți oameni cu proptele de prosperitate, au mancat. Ori, macar, in sferele alea inalte au auzit de fasole. Și știu ca este o leguminoasa care fierbe greu. Daca vrei sa faci vreo mancare cu fasole, ai nevoie de rabdare. Ori de trucuri. Ori de oala minune. Ori de mine, sa va spun una, alta. De exemplu, cum pacalești fasolea sa se lase moale mai repede. In oala și, apoi, in farfurie. Caci, daca frișca trebuie sa fie tare, piftia gelatinoasa, ciorba calda, fasolea trebuie sa fie moale. Gloanțe nu e mancabila.…