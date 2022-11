Cum obții cei mai pufoși papanași. Ingredientul care le schimbă textura complet Cum obții cei mai pufoși papanași. Ingredientul care le schimba textura complet. Rețeta pentru papanași nu este deloc una complicata, atunci cand știm foarte clar de ce ingrediente avem nevoie. Bicarbonatul de sodiu este cheia pentru papanași pufoși și de asemenea, branza trebuie sa fie și ea cat se poate de proaspata pentru un gust aromat. Ingredientele pentru papanași sunt urmatoarele: Cum obții cei mai pufoși papanași. Ingredientul care le schimba textura complet 500 gr branza de vaci proaspata (foarte bine scursa, sa aiba bulgarasi)100 gr zahar2 oua1/4 lingurita bicarbonat de sodiu1 esenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

