Cum ne revenim după sărbători? Ca de obicei, și anul acesta ne-am bucurat pina la extrem de mincarurile de sarbatori. Frigiderele ne-au fost pline și puțini am rezistat tentației atunci cind aceasta s-a aflat chiar in fața noastra. Nu am mai ținut cont de nicio dieta și nici nu ne-a pasat ca ne-am mincat greutatea in prajituri, ci ne-am bucurat ca ne-am strans toata familia la masa, caci doar o data e Craciunul, nu? Este de inț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

