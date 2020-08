Stiri pe aceeasi tema

- O tanara gravida din Argeș este traumatizata din cauza unui rezultat fals-pozitiv la testul cu Covid-19, dar și a condițiilor teribile din spital. Femeia descrie cu amanunte teroarea care a marcat-o pe viața.

- Azi vreu sa vorbesc despre drepturi, obligație și responsabilitate. De ceva timp, ma tot framanta un gand: De ce marea majoritatea dintre iși cunosc drepturile, dar nu și obligațiunile? Cum poate o persoana sa fie atit de iresponsabila in acțiunile pe care le intreprinde? Cum o persoana poate sa fie…

- Deși vremea nu prea a tinut cu ea, prezentatoarea a incins atmosfera indiferent de gradele din termometre. S-a intins pe nisip și a facut cateva fotografii demne de admirat. „Sun, Sea, The Sand and Me (Soarele, Marea, Nisipul și Eu – n.r.)”, a scris Magda. Citeste si: Magda Palimariu, despre…

- CHIȘINAU, 11 iun – Sputnik. Multa lume a reacționat la evenimentele de acum un an cu insuflețire, atunci parea ca tot ce a fost rau in viața noastra a ramas in trecut și va incepe o viața normala. Insa evenimentele care s-au derulat din momentul inlaturarii de la putere a lui Plahotniuc și fuga acestuia…

- Kilogramele in plus ne fac vulnerabili in fata coronavirusului. Doar unul din cinci pacienti infectati, care au ajuns in stare critica si care sufereau de obezitate, a reusit sa invinga boala. Restul. au murit. Explicatia medicilor e simpla. Obezitatea duce la o multime de afectiuni care slabesc sistemul…

- Fotbalistul de origine turca al echipei Bursa Yildirim Spor, Cevher Toktaș si-a sufocat pana la moarte baietelul de 5 ani. Acesta a marturisit ca pur si simplu nu-l iubea. El il dusese pe copil la spital cu simptome de coronavirus.

- Modul in care ești perceput de alte persoane depinde foarte mult de ceea ce TU le transmiți prin felul in care arați, modul in care vorbești și te comporți. Un aspect fizic ingrijit și un comportament adecvat este esențial pentru a obține o imagine pozitiva in fața celorlalți oameni, dar și pentru ca…

- In 2014 Oana Radu surprindea pe toata lumea cu ambiția ei de a-și injumatații kilogramele. Deși ajunsese la 57 de kilograme, de la 121, artista s-a ingrașat din nou și a ajuns la 104 kilograme. Atunci l-a cunoscut pe actualul ei logodnic, Catalin, care i-a inventat o dieta cu care a reușit sa slabeasca…