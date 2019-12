Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, in perioada sarbatorilor de iarna, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Alba, iși modifica programul de lucru cu publicul, dupa cum urmeaza: 21 decembrie 2019 – 09.00:15.00 22 decembrie 2019 – 09.00:13.00 23-24 decembrie…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna municipalitatea va organiza, impreuna cu o serie de parteneri tradiționali, mai multe evenimente de tradiție. In acest sens, primarul Mihai Chirica a emis o dispoziție prin care aproba organizarea a cinci evenimente in perioada 12 – 31 decembrie. Astfel, in perioada 12…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, un comandament pentru adoptarea de solutii ce vizeaza fluidizarea traficului in perioada sarbatorilor de iarna. La sedinta, care va avea loc la se...

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, nu trebuie sa tii o dieta severa, ci doar sa adaugi in meniu cateva ceaiuri capabile sa ti topeasca rotunjimile, scrie romaniatv.net. Ceaiushy;rile de iarna, cu plante, fructe si cu arome dulci, cu proprietatile lor sanatoase te vor ajuta sa scapi de cateva…

- V. Stoica Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Prahova atenționeaza populația asupra pericolelor care pot aparea in perioada Sarbatorilor de Iarna, atat din cauza posibilitații de reapariție a cazurilor de pesta porcina africana, cat și a consumului de…

- Vrei sa scapi de cateva kilograme in plus, insa ai un apetit foarte mare si tot timpul simti nevoia sa rontai cate ceva? Apeleaza la ceaiurile naturale care au capacitatea de a reduce pofta de mancare si care te vor ajuta sa-ti cureti organismul de toxine. Ceaiul verde este primul recomandat in dieta…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste, sambata, 5 octombrie, de la ora 18.00, partida de handbal masculin dintre HC Dobrogea Sud si echipa maghiara Csurgoi KK, contand pentru turul doi al Cupei EHF, mansa tur. Returul a fost programat pe 12 octombrie.In runda precedenta, HC Dobrogea Sud a eliminat…