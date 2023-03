Stiri pe aceeasi tema

- Fiicele se ințeleg de minune cu tații, iar cand fac cuplu in showbiz succesul e garantat. Ben Tate și fiica lui de 8 ani, Zara, au cucerit internetul cu clipurile lor in care iși sincronizeaza mișcarea buzelor cu versurile melodiilor interpretate in șoapta.

- Dupa Facebook și Tik-Tok, Arhiepiscopia Tomisului are, de la 1 martie, cont si pe Instagram. Anunțul a fost facut de IPS Teodosie, informeaza Ziua de Constanta . „Iubiți reprezentanți și spectatori de pe Tik-Tok, Instagram, sunt bucuros sa va impartașesc dragostea mea fața de toți, ca iata, mijloacele…

- Un experiment inedit a devenit viral printre gospodine. O tanara a postat pe TikTok un clip prin care a demonstrat cat de utila poate sa fie o foaie de copt in… baieTanara a curațat robinetele de la baie cu ajutorul unei foi de copt și a promis apa nu se va mai lipi de instalațiile sanitare. Secretul…

- Sondajele au aratat ca este cel mai așteptat film in randul tinerilor, iar aceștia nu vor fi dezamagiți de noua realizare 3D a regizorului James Cameron, scrie Vasile Ernu, care semneaza o cronica la cald pentru cititorii Libertatea. Am vazut filmul prin Hunedoara. Ii promisesem copilului meu de 11…

- Familia lui Pele a petrecut Craciunul in spitalul Spitalul Albert Einstein, unde este internat starul brazilian, iar fiica fostului fotbalist a postat o fotografie de grup in social media. "Inca o noapte cu el", a scris ea. "Avem mereu multe lucruri pentru care trebuie sa fim recunoscatori, chiar si…

- Lionel Messi bifeaza inca un moment istoric, insa de aceasta data, in mediul online. Fotbalistul are, in prezent, cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram. Numarul aprecierilor postarii fotbalistului in care acesta apare alaturi de trofeul Cupei Mondiale a depașit-o pe cea cu celebrul ou.