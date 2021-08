Cum creezi un outfit office impecabil Atunci cand este conceputa corect, tinuta office barbateasca este asociata cu puterea, cu increderea si cu profesionalismul. Daca lucrezi intr-un mediu de afaceri probabil stii deja ca outfit-urile pentru birou trebuie sa indeplineasca anumite rigori, motiv pentru care poate fi dificil sa realizezi un look inspirat si diferit in fiecare dimineata.



Afla in continuare cum creezi un outfit office impecabil, fara a pierde zeci de minute in fata dulapului de haine.



Mizeaza pe costumele all season



Costumele barbatesti de calitate se ridica, deseori, la preturi destul de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

