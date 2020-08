Stiri pe aceeasi tema

- ■ un nemtean din Hlapesti, comuna Dragomiresti a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel Iasi ■ a primit 27 de ani de inchisoare pentru ca si-a ucis viitorul socru si era sa-si omoare concubina ■ are de achitat daune de 50.000 de euro ■ fapta a avut loc intr-un sat din judetul Vaslui ■ […] Articolul…

- SENTINTA… Curtea de Apel Iasi a dat sentinta in dosarul in care Constantin Gabriel Dita a fost trimis in judecata dupa ce si-a macelarit concubina si pe tatal acesteia. Instanta de judecata a decis ca barbatul sa fie condamnat la 27 de ani de inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara de interzicere…

- Un barbat din judetul Vaslui a reusit sa probeze in instanta ca a fost picat pe nedrept la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere. Desi aveau obligatia sa pastreze filmarea probei, politistii au sters-o din serverul institutiei, relateaza „Adevarul”.Curtea de…

- Schimbare de conducere la unitatea de parchet cu cele mai multe dosare din judetul Iasi. Un procuror tanar, intrat in sistem in 2015, va conduce, incepand de astazi, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Dragos Bordianu a fost delegat in functia de prim-procuror ca urmare a unei propuneri ce a fost…

- Dupa ce, in toamna anului trecut, prima instanta l-a condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate si lovire, Curtea de Apel Iasi i-a redus cu un an pedeapsa barbatului care a fortat un copil sa bea urina unei colege. Intre timp, drama baiatului umilit a continuat.…

- Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Corneliu Onila, a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, dupa ce la dosarul penal au ajuns filmari video pe care DNA Iași nu le a utilizat in cadrul unei anchete penale,…