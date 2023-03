Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a salutat sambata decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a emite un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, afirmand ca aceasta arata ca „nimeni nu este mai presus de lege”, informeaza Hotnews . Vineri, CPI a cerut arestarea lui Putin, suspectat…

