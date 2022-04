Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia lui Jorge! Fiul sau, David, a implinit varsta de cinci ani, iar artistul impreuna cu soția sa i-au pregatit o petrecere cu ocazia aniversarii sale. Cantarețul a postat cateva imagini pe rețelele de socializare, dar și un mesaj emoționant pentru fiul sau.

- Jorge și soția lui trec prin clipe grele, dupa ce fiul lor, David in varsta de 5 ani, a fost internat in spital, in urma unei pneumonii severe. Artistul a facut primele declarații despre starea copilului sau. „Suntem foarte speriați. Nu am crezut ca am putea trece prin așa ceva vreodata. Problemele…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, din Ucraina, a incercat sa fuga de obligația de a-și apara țara și a incercat sa fuga in Romania deghizandu-se in soția lui. Barbatul s-a machiat, și-a pus o peruca, și-a luat copilul in carucior, iar cand a ajuns in fața polițiștilor de frontiera le-a aratat pașaportul…

- Oana Lis a facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. A trecut o saptamana de cand acesta a facut preinfarct și a fost operat de urgența, medicii i-au montat un stent. Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit ca acesta a simțit…

- Eliza și Cosmin Natanticu traiesc o poveste de dragoste de mai bine de 10 ani, insa cei doi au trecut prin momente mai dificile de-a lungul timpului. Foștii concurenți au marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre cum au reușit sa treaca peste momentele tensionate in relație.

- Octavian Strunila a recunoscut ca a avut parte de probleme in casnicia cu Oana. Nu intotdeauna a fost totul roz in relația lor, iar actorul povestește detalii neștiute despre el și soția sa, in podcastul lui Catalin Maruța. In anul 2016 existau zvonuri ca relația dintre Oana și Octavian Strunila ajungea…

- Un barbat paralizat, care avea maduva spinarii sectionata, a reusit sa faca din nou pasi, datorita unui implant dezvoltat de o echipa de cercetatori elvetieni, atasat la coloana sa vertebrala.

- Jason Momoa, devenit celebru pentru interpretarea personajului Aquaman, si Lisa Bonet, cunoscuta pentru opiniile sale antivaccinare, si-au anuntat despartirea in urma cu o saptamana, relateaza online ziarul spaniol ABC. Desi casnicia lor a durat cinci ani, cei doi actori sunt impreuna de peste…